Kızıltepe'de Bin 980 Adet Hap Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 980 adet bağımlılık yapıcı hap, 57,57 gram bağımlılık yapıcı madde ve bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde, "uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, yol kontrolleri sırasında, durdurulan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, bir şahıs üzerinde bin 980 adet bağımlılık yapıcı hap ve 57,57 gram bağımlılık yapıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çalışma çerçevesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada da bin 950 adet muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek, bir şahıs gözaltına alındı. - MARDİN