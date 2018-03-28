Kızıltepe'de Bilgisayar Hırsızı Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde girdiği halı sahadan dizüstü bilgisayar ve kuru çay çalan şahıs yakalandı.

Olay, 25 Mart'ta Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Doğru'nun işlettiği halı sahayı gözüne kestiren şahıs, sahanın idari kısmının penceresini birkaç denemeden sonra açtı. Tanınmamak için başına kapüşon geçiren şahıs, pencereden içeri girerek, çekmeceleri karıştırmaya başladı. Çekmecede bulduğu bir dizüstü bilgisayarı alan şahıs, daha sonra ise geçtiği kafeterya kısmında yarım kiloluk çay paketini de çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliği belirlediği şahıs yakalayarak, gözaltına aldı. Şahsın çaldığı dizüstü bilgisayar ise sahibi Ümit Doğru'ya teslim edildi. Doğru, Asayiş Büro ekiplerine teşekkür ederek, "Benim için manevi değeri çok yüksek olan aile resimlerimin içinde bulunduğu dizüstü bilgisayarım çalınmıştı. Asayişin bu kadar hızlı bir şekilde hırsızın eşkalini tespit edip bilgisayarıma ulaşmaları beni mutlu etti" dedi. - MARDİN