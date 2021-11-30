Kızıltepe'de bariyerler kaldırılıyor

Kızıltepe Ceylanpınar kara yolundaki bariyerler kaldırılıyor.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tek yönlü olarak trafiğe kapatılan İlçe Emniyet Müdürlüğü yanından geçen Kızıltepe Ceylanpınar kara yolunu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.

Tek yönlü kapatılan yol, çift yönlü olarak trafiğe açılacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç ile yolda incelemelerde bulundu.

Vatandaşların uzun süredir bu yolun açılmasını beklediğini kaydeden Çam, "Yolun kapalı olmasından dolayı tek şeritten trafik sağlanıyordu, bloklarımızı kaldırdık. Trafik akışı artık her iki şeritten sağlanacak." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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