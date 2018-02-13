Kızıltepe'de Bağımlılık Yapıcı Madde Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan denetimlerde 4 kilo 92 gram bağımlılık yapıcı madde ve 2 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce bağımlılık yapıcı madde ticaretinin ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Şahıslara yönelik yapılan kontroller sırasında, 3 şahıs üzerinde toplam ağırlığı 4 kilo 92 gram olan bağımlılık yapıcı madde ele geçirilmiş olup, şahıslar gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, araç içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin paket kaçak sigara bulunarak el konulmuş ve araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan bağımlılık yapıcı madde ticaretinin ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN