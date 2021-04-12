Kızıltepe'de "Bağımlılığa Hayır Yaşama Evet Projesi" kapsamında eğitim verildi
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Kızıltepe'de "Bağımlılığa Hayır Yaşama Evet Projesi" kapsamında eğitim verildi

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de 'Bağımlılığa Hayır Yaşama Evet Projesi' kapsamında eğitim verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Bağımlılığa Hayır Yaşama Evet Projesi" kapsamında yetişkinlere eğitim verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Bağımlılığa Hayır Yaşama Evet Projesi" kapsamında yetişkinlere eğitim verildi.

Kızıltepe'de Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneğince düzenlenen eğitim İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli psikolog Veysi Irmak tarafından verildi.

Programa katılan Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, dernek yetkililerine farkındalık eğitimi için teşekkür etti.

Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın, dernek olarak farkındalık çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Eğitim sonunda katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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