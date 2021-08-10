Kızıltepe'de aşı standı kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızıltepe'de aşı standı kuruldu

Kızıltepe'de aşı standı kuruldu
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Kızıltepe ilçesinde aşı standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızıltepe ilçesinde aşı standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta, vatandaşlar koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmak için kuyruk oluşturdu.

Aşı standında görevli sağlık çalışanı Zeyno Gümüş, sahada aşılama çalışmalarını sürdüklerini söyledi.

Talep fazla olduğu için mobil hizmet verdiklerini kaydeden Gümüş, "Aşılamamız son hız devam ediyor, şu an katılım gayet iyi." dedi.

Aşı olan Vecdin Temel de sağlık için herkesi aşı olmaya davet etti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

'Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen...
"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen...
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seda Sayan Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızıltepe'de aşı standı kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:43:42. #1.14#

title