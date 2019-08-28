Kızıltepe'de asfaltlama çalışmalarına başlandı

28.08.2019 15:20

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kızıltepe ilçesinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

31 Mart seçimlerinden önce il genelinde asfaltlama çalışmalarına başladıklarını anımsatan Yaman,

"Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün, buranın asfaltlama çalışmasını bitirmiş olacağız. Daha sonra çalışmaları Urfa Caddesi'nde, başlatacağız. Kızıltepe merkezde, 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Üç büyük caddemizde çalışmalarımızı bitirdikten sonra diğer çalışmalara bakacağız."

2019 yılı programını tamamlayacağız

Kızıltepe'nin ihtiyaçları doğrultusunda 2020 programını belirleyeceklerini aktaran Yaman, şunları aktardı:

"Kırsal mahallelerin sathi kaplama ve sıcak asfaltlamaları daha önce yapılmıştı. 2020 yılının programını arkadaşlarımız, vatandaş ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hazırlıyorlar. 2020 yılının programına başlayacağız. Kızıltepe'nin yeşil alan, yol, taziye evi ve diğer ihtiyaçlarını biliyoruz. Özellikle kadın ve gençlere yönelik çalışmaları hızla yapmış olacağız."

Kaynak: AA