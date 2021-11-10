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Kızıltepe'de asfalt çalışması

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de asfalt çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının, Kızıltepe ilçesinde Stadyum Caddesinde asfalt çalışmasını tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının, Kızıltepe ilçesinde Stadyum Caddesinde asfalt çalışmasını tamamladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Kızıltepe ilçesi Stadyum Caddesinde başlatılan asfalt çalışması bitti.

Çalışma kapsamında kaldırımlar yenilecek, aydınlatma direkleri takılacak ve ağaçlandırma ile yeşillendirme yapılacak.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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