Kızıltepe'de Asayiş Uygulaması

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 22 ekip ile asayiş uygulaması yapıldı

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeden 22 ekip vatandaşların huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kızıltepe'nin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamalar neticesinde 144 kişinin kimlik sorgusu yapılırken durumundan şüphelenenlerin üst aranması yapıldı. Emniyet ekipleri bu tür uygulamaların devam edeceği bilgisini paylaştı. - MARDİN