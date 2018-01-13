Kızıltepe'de Asayiş Uygulaması

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında aralarında terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişinin de bulunduğu 28 kişi yakalandı.

Mardin Emniyetinden yapılan açıklamada, emniyet ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında aralarında terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişinin de bulunduğu 28 kişi yakalandığı belirtildi. Uygulamada toplam 512 aracın sorgulandığı, 70 araca cezai işlem uygulandığı ve 35 bin TL trafik idari para cezası kesildiği kaydedildi. Yapılan aramalarda ayrıca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 8 adet fişeği, 42 adet tabanca fişeği, 32 adet kuru sıkı fişeği, 4 bin 140 korsan kitap ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynakları olan ve her türlü kaçakçılık olayının engellenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MARDİN