Kızıltepe'de Asayiş Uygulamaları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, son 10 günde yapılan denetimlerde 8 tabanca ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince asayiş uygulamaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, son 10 günde yapılan denetimlerde 8 tabanca ile bu tabancalara ait 94 fişek ele geçirildiği bildirildi.