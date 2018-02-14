Kızıltepe'de Asayiş Uygulamaları
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Kızıltepe'de Asayiş Uygulamaları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, son 10 günde yapılan denetimlerde 8 tabanca ele geçirildi.

Kızıltepe'de Asayiş Uygulamaları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, son 10 günde yapılan denetimlerde 8 tabanca ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince asayiş uygulamaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, son 10 günde yapılan denetimlerde 8 tabanca ile bu tabancalara ait 94 fişek ele geçirildiği bildirildi.

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