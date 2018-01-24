Kızıltepe'de Asayiş Ekipleri Hırsızlara Göz Açtırmıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir camiden-iki adet ısıtıcı çalarak, satan şahıs, Asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Isıtıcılar da bulunarak, camiye teslim edildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 Ocak'ta camiye giren şahıs, iki adet elektrikli ısıtıcıyı çalarak, kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şahsın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı araştırma sonucu, şahsın hırsızlık sabıkası bulunan B.G. olduğunu belirledi. Bulunduğu yerin tespit edilmesiyle yakalanarak, gözaltına alınan şahıs, ifadesinde ısıtıcıları 50 TL karşılığında sattığını anlattı. Alıcı şahsı da bulan Asayiş Büro ekipleri, ısıtıcıları alarak, camiye teslim etti. - MARDİN