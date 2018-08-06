Kızıltepe'de Arazi Kavgası: 7 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Urfa Caddesi üzerinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taş ve sopalar konuştu. Silah seslerinin de duyduğu kavgada 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kavganın yeniden alevlenmesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN