Kızıltepe'de arazi anlaşmasızlığı kavgası: 7 kişi yaralandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığından kaynaklı sıkıntı olduğu belirtilen taraflar arasında, taşlı sopalı kavga yaşandı, kavgada 7 kişi yaralandı.

Kızıltepe Urfa Caddesi üzerinde yaşanan kavgada taş ve sopalar konuştu. Kavga sırasında tarafları ayırmak için önce çevredeki vatandaşlar, ardından da polis ekipleri müdahale etti. Her iki tarafın da yaralandığı kavgada silah sesleri de geldi. Kavgada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere nakledilirken, polis ekipleri kavganın yeniden alevlenmesine karşın çevrede geniş güvenlik önlemlerini aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.