Kızıltepe'de Araması Olan 11 Kişi Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan uygulamalarda 11 kişi yakalandı, 155 araca 50 bin 574 TL cezai işlem yapıldı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 14 ayrı uygulama yaptı. Yapılan çalışmalarda bin 287 kişi sorgulandı. Birçok suçtan aranması olan 11 kişi yakalandı. Uygulamalarda 698 araç sorgulandı. 155 araca 50 bin 574 TL cezai işlem uygulandı. - MARDİN