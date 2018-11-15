Kızıltepe'de 8 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 9 Kasım'da Kızıltepe'nin Sancaklı Mahallesi'nde bir araçta arama yaptığı bildirildi.

Araçta 8 kilogram esrar ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bir şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldığı belirtildi.