Kızıltepe'de 8 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kızıltepe'de 8 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Kızıltepe'de 8 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 9 Kasım'da Kızıltepe'nin Sancaklı Mahallesi'nde bir araçta arama yaptığı bildirildi.

Araçta 8 kilogram esrar ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bir şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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