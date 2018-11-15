Kızıltepe'de 8 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araç içerisinde 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kızıltepe Sancaklı Mahallesi'nde bir araç içerisinde 8 kilogram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Savcının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış ve yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN