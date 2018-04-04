Kızıltepe'de 313 Adet Çöp Konteyner Dağıtıldı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde çöp konteyner eksikliği bulunan yerlere 313 adet çöp konteyneri dağıttı.

Kızıltepe Belediyesi çöp konteyner eksikliği bulunan merkez ve kırsal mahallelere 313 adet çöp konteyneri dağıttı. Ekipler tarafından çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını da yapıldı. Özellikle vatandaşların yaya olarak geçtiği ilçe merkezine yakın cadde, bulvar ve sokakların çöpleri toplanıp, çöp konteynerleri yıkanarak yerinde ilaçlama çalışması yapıldı. - MARDİN