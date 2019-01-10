Kızıltepe'de 26 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırda 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Büro Amirliği ekiplerince, bir tırda arama yapıldı.

Aramada, 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA