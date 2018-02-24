Kızıltepe'de 25200 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Yakalandı
Mardin Kızıltepe ilçesinde yapılan yol kontrolünde 25200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Mardin Kızıltepe ilçesinde yapılan yol kontrolünde 25200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araç içerisinde 25200 paket gümrük kaçagı sigara yakalandı.
Araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - MARDİN
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