Kızıltepe'de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Kızıltepe, Mardin, Polis, 3. Sayfa

Kızıltepe'de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 18 suçtan aranıyor kaydı ve toplamda 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S., isimli şahsı yakaladı.

28.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:37
Kızıltepe'de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 18 suçtan aranıyor kaydı ve toplamda 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S., isimli şahsı yakaladı. Suç makinesi şahıs cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda birçok suçtan arandığı tespit edilen F.S., isimli şahıs üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması, tutuk evine yasak eşya sokma, konut dokunulmazlığı ihlal, görevini yaptırmamak için direnme, askeri ceza kanuna muhalefet, iftira, hakaret ve mala zarar verme suçlarından olmak üzere 18 adet aranıyor kaydı bulunan ve toplam 39 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan F.S., cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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