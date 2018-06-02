Kızıltepe'de 160 Dönüm Arazi Kül Oldu

MARDİN (İHA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 160 dönümlük arazi kül oldu.

Kızıltepe ilçesine bağlı Yolaldı Mahallesi'nde 160 dönümlük bir arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çiftçiler tarladaki yangını söndürmek için traktörlerle su taşırken tarla sahipleri gözyaşları içerisinde arazilerinin kül oluşunu izledi. Kızıltepe itfaiyesi ve vatandaşların yoğun çabası ile yangın güçlükle söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN