Kızıltepe'de 12 Milyon TL'lik Projede İmzalar Atıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Kızıltepe Ticaret Borsası arasında, 12 milyon TL'lik "Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinin" imzaları atıldı.

DİKA ve Kızıltepe Ticaret Borsası'nın, Kızıltepe Hububat Merkezi alanında kuracağı 12 milyon TL'lik "Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinin" protokol töreni düzenlendi. DİKA'da düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter katıldı.

DİKA Genel Sekreteri Altındağ, ajans olarak bu yatırım ile en büyük yatırımlarından birine imza atmış olacaklarını belirtti. Mardin'e en yakın gıda analiz laboratuvarının Gaziantep'te olduğunu ifade eden Altındağ, "Bizim burada Kızıltepe Ticaret Borsamız ile yapacağımız proje, TRC-3 bölgesi ve 9 ile hitap edecek. OSB'de çalışan yatırımcılar ve hububatçılar bu projeden faydalanacak. GAP suyu Mardin'e aktığında çok daha aktif olacak. Hedefimiz tarımda kazanan çiftçiyi geliştiren bir model oluşturmak. 18 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Bütün kurumlar gerekli gayreti gösteriyor"

Mardin Valisi Mustafa Yaman ise, bölgede huzur ve güven ile artan işgücü ve turizme dikkat çekerek, Mezopotamya Ovası'nın verimi ve Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesi ile bölgedeki işsizlik sorununun azalacağını kaydetti. Dünyanın en verimli ovalarından birinin Mardin Ovası olduğuna dikkat çeken Yaman, "İlk tarımın yapıldığı en uygun topraklar. O nedenle bütün amacımız, bütün gayretimiz o topraklar bozulmadan iyi tarım yapılıp ve sürdürülebilir tarım olarak devam etmesi. Bu gayretle kamu kurumları gerekli gayreti gösteriyorlar. Çevre ile ilgili yatırımlarımızı bitirdik. Başarılar neticesinde atık problemleri, katı atık problemlerini çözüyoruz. İyi tarım yapılırken alt yapıya uyulması gerekiyor. Bu nedenle de çiftçimiz hem yenilikleri takip ediyor hem sanayide girişimi sağlıyor hem de birliklerimiz gayret göstererek çağrı programlarına proje sunarak da büyük bir gayret sarf ediyor" diye konuştu.

"Bu proje hayalimizdi"

Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter ise, bu projenin hayalleri olduğunu belirtti. Kızıltepe'de yer temini tahsisinde bulunmaktan mutlu olduklarını dile getiren Öter, şunları söyledi:

"Bu vesile ile de bize tahsis konusunda yetki veren, her zaman bize destek veren zahireci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Dünyanın en kaliteli kırmızı mercimeği Kızıltepe Ovamızda yetişmektedir. Dünyanın en kaliteli makarna ve buğdayları Kızıltepe Ovamızda yetişmektedir. Türkiye'de en çok ihracat yapan OSB organizemizdir. Neden bu paydaşların içerisinde, tarım sektörü bileşenleri içerisinde ticari köprü vazifesini gören bir ticaret merkezi olmasın."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - MARDİN

Kaynak: İHA