Kızıltepe'de 12 Bin 250 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rutin yol kontrolü esnasında durumundan şüphelenilen bir aracın durdurulması üzerine araç içerisinde muhtelif markalarda 12 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirildi. Araç sürücüsünün gözaltına alınıp hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. - MARDİN