Kızıltepe'de 1070 Paket Kaçak Sigara Yakalandı
Mardin Kızıltepe ilçesinde 1070 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Mardin Kızıltepe ilçesinde 1070 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araçta 1070 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kızıltepe'de yapılan yol kontrollerinde, 1070 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılarak gözaltına alındı. - MARDİN
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