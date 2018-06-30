Kızıltepe'de 10 Yıl Aradan Sonra İlk Sınav

Toplu kopya çekildiği iddiasıyla sınav merkezleri arasından çıkarılan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 yıl aradan sonra ilk sınav heyecanı yaşandı.

2008 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından üniversitelere giriş sınavlarında toplu kopya çekildiği iddiasıyla sınav merkezleri arasından çıkarılan Kızıltepe'de 10 yıl aradan sonra yasağın kalkmasıyla öğrenciler, sınav heyecanı yaşadı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Sabahın erken saatlerinde sınava girecek olmanın getirdiği telaş ile aileleriyle birlikte ilçedeki sınav merkezlerinin yolunu tutan Kızıltepeli öğrencilerin, kendi ilçelerinde sınava girecek olmanın sevinci yüzlerinden okundu.

Sınava girecek olan çocuklarına eşlik eden ailelerin heyecanı da dikkat çekti. En az çocukları kadar heyecanlı olan aileler, Kızıltepe'nin yeniden sınav merkezi statüsüne kavuşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, yasağın kalkmasında emeği geçen bütün yetkililere teşekkür etti.

Türkiye'nin 44 ilinden daha büyük nüfus yoğunluğuna sahip olan, ticari potansiyeliyle de bölgenin öncü ilçeleri arasında bulunan Kızıltepe'de sınav yapılması ve yasağın kalkması için çeşitli sivil toplum örgütleri açıklamalar yapmış, Kızıltepe'den şehir dışındaki seçim merkezlerine yönlendirilen öğrenciler ise, törenlerle toplu taşıma araçlarıyla sınav merkezlerine uğurlanmıştı. Kızıltepeli öğrenciler, ÖSYM tarafından sınava girmeleri için Doğu Karedeniz ve Akdeniz bölgelerindeki şehirlere başta olmak üzere birçok Anadolu şehrine yönlendiriliyorlardı. - MARDİN