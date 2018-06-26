Kızıltepe'de 1 Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Suriye sınırında bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "25 Haziran günü PYD/YPG bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şahıs Kızıltepe ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)