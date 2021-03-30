Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepeli vatandaşların ve dışardan gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışması yapacak.

'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası
'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepeli vatandaşların ve dışardan gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışması yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehrin geneli, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin kalkınması, geçmişten gelen sorunların ortadan kaldırılması için hazırladığı projeleri birbiri ardına hayata geçiriyor.

Kızıltepe'de bu kapsamda vatandaşların ve şehri ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve meydanda yer alan dükkanların onarım ile cephe bütünlüğünün sağlamlaştırılması amacıyla "Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı Cephe Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" uygulanacak.

10 bin metrekarelik alanı kapsayacak çalışmada meydanda bulunan yaklaşık 230 dükkandaki kepenkler sökülerek, meydanın dokusuna uygun çelik kepenkler takılacak.

Mevcut camekanların yerine alüminyum camekanların takılacağı, birbirinden farklı tabelaların ise standart hale getirileceği projede meydanda ağaç sayısı artırılarak, vatandaşların daha ferah bir ortamda zaman geçirmesi sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Can Bartu Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:32:02. #1.14#
title