Kızıltepe Çocukları Sirk ile Buluştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Kapalı Spor Salonunda çocuklar için yapılan sirke binlerce çocuk velisiyle birlikte katılarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Atatürk Kapalı Spor Salonu binlerce çocuğa sirk için ev sahipliği yaptı. Velileri ile sıraya giren çocuklar sirki izleyebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Çocukların meraklı bakışları ile gerçekleşen illüzyonlar ve uzun bacaklılar, çocukları kahkahaya boğan palyaçolar gibi çeşitli gösteriler yapıldı. Sirk ekibinden Aydın Ceylan, " Türkiye turnuvası kapsamında Kızıltepe'de bulunmaktayız. Bu 53. durağımız. Buradan Van bölgesine geçeceğiz. Buraya Hakkari'den geliyoruz. İşimiz hem eğlenmek hem eğlendirmek. 16 kişilik bir ekibiz. Türkiye turnesi kapsamında Kızıltepe'ye geldik. Kızıltepe halkından çok memnun kaldık. Buraya bireysel geliyoruz, tabi ki gerekli yerlerden iznimizi alarak. İlgiden çok memnunuz birinci seansa bin 500 kişi katıldı. Yaklaşık bin kişi de ikinci seansa katılım gerçekleştirdi. Bir sene sonra tekrar gelmeyi düşünüyoruz, farklı ekip ve farklı konseptle geleceğiz" dedi.

Sirki izlemeye gelen çocuklar ise gösterilerden oldukça keyif aldıklarını belirtti. - MARDİN