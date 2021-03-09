Kızıltepe çevre yolundaki korkulukları kırarak vatandaşların hayatını hiçe sayıyorlar
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Kızıltepe çevre yolundaki korkulukları kırarak vatandaşların hayatını hiçe sayıyorlar

09.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:31
Kızıltepe çevre yolundaki korkulukları kırarak vatandaşların hayatını hiçe sayıyorlar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaya geçidini kullanmak yerine karayollarının refüje koyduğu parmaklıkları kırıp karşıya geçen kimliği belirsiz kişiler ölümlü kazalara adeta davetiye çıkarıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaya geçidini kullanmak yerine karayollarının refüje koyduğu parmaklıkları kırıp karşıya geçen kimliği belirsiz kişiler ölümlü kazalara adeta davetiye çıkarıyor. Bazı vatandaşlar ise üst geçitlerin azlığından şikayetçi.

Kızıltepe'de şehri adeta ikiye bölen çevre yolu tehlike saçmaya devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri vatandaşların karşıdan karşıya geçişinde çevre yolunu kullanmalarının önüne geçmek için refüjleri tel korkuluklarla kapattı. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de vatandaşların üst geçitleri kullanmaları için sürekli denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri vatandaşları yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanmaya teşvik etmek için zabıta ekipleriyle refüjde uyarıcı pankartlar asmıştı. Pankartlarda 'Lütfen yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanınız, en yakın üst geçit 50 metre' gibi yazılar yazılmıştı. Bütün bu önlemlere rağmen kimliği belirsiz kişiler üst geçitleri kullanmak yerine refüjdeki korkulukları kırıp karşıya geçiyor. Bu uygulama yüzünden vatandaşların can güvenliği tehlikeye giriyor. Karayolları ekipleri tespit ettikleri yerleri onardıklarını dile getirdi.

Bazı vatandaşlar ise üst geçitlerin azlığından şikayet etti. - MARDİN

Kızıltepe çevre yolundaki korkulukları kırarak vatandaşların hayatını hiçe sayıyorlar
Kızıltepe çevre yolundaki korkulukları kırarak vatandaşların hayatını hiçe sayıyorlar
Kızıltepe çevre yolundaki korkulukları kırarak vatandaşların hayatını hiçe sayıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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