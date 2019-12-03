Kızıltepe ÇATOM saha sorumlusu Bahar Yıldız Tunceli'de kooperatifleri ziyaret etti

03.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:58

GAP idaresine bağlı Kızıltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) saha sorumlusu Bahar Yıldız, ilçelerinde kurulması planlanan kooperatifin içeriğini belirlemek için Tunceli'de faaliyetteki kooperatifleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakam Hüseyin Çam'ın bu yıl eylül ayında görev yaptığı Tunceli'nin Hozat ilçesinden kararnameyle Mardin'in Kızıltepe ilçesine atandığını ve ilçede kadınların üretime dahil edilmesi için kooperatifleşme fikrinin öne çıktığını belirtti.

Çam'ın talimatlarıyla Tunceli'ye gelerek kooperatiflerin üyeleriyle yerinde görüştüğünü, üretimleri, hedefleri hakkında bilgiler aldığını belirten Yıldız, Tunceli'deki izlenimlerimi Kızıltepe ilçesine aktaracaklarını söyledi.

Tunceli'deki bazı kooperatiflerin kadınları ciddi oranda üretime dahil etmeyi başarmasından mutlu olduğunu vurgulayan Yıldız, "Tunceli'de çok güzel kooperatif çalışmaları gördük. Öncelikle Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın daha önce görev yaptığı Hozat'ta faaliyete geçirdiği kooperatifin ilçeye büyük katkılarının olduğunu ve kadınların ürettiği Hozat bebeklerinin yurt dışına satıldığını, kadınların bundan kalkındığını görünce daha da mutlu olduk. Tunceli'deki modelleri işleyip Kızıltepe'de de buna benzer kadın odaklı çalışmalar ve kadın istihdamını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kentteki gözlemlerini rapor haline getirerek GAP İdaresine de sunacağını ifade eden Yıldız, "Tunceli ile kardeş şehir olacağız gibi görünüyor. Kızıltepe'de kooperatifimiz yok. Burada edindiğimiz izlenimler ve gözlemler ilçemizde temelleri atılacak kooperatiflere emsal olacak. Yani Tunceli modeliyle yürüyecek." ifadesini kullandı.

Hozat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Songül Acar da Yıldız'a Hozat Bebekleri üretimi yapan kooperatif başta olmak üzere diğer ilçelerdeki kooperatifleri de gezdirerek fikir edinmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Kooperatifleşmenin önemine değinen Acar, "Kooperatifimizde şu an 50 kadınla Hozat Bebekleri üretimi yapıyoruz ve üretimimizi artırmak için girişimlerimiz devam ediyor. Bunu sağlamamız durumunda üreten kadın sayısını artırmaya gideceğiz." dedi.

Kaynak: AA