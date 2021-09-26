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Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezinde kütüphane ve atölye açıldı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezinde kütüphane ve atölye açıldı

Mardin'de Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezinde kütüphane ve atölye açılışı yapıldı.

MARDİN (AA) - Mardin'de Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezinde kütüphane ve atölye açılışı yapıldı.

Kızıltepe ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı'nın finansman desteği ile kurulan kütüphane ve atölyelerinin açılış programında öğrencilere "uyum programı" dolayısıyla belge dağıtıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, atölye ve kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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