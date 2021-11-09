Kızıltepe Belediyesinden sınava hazırlanan öğrenciler için kurs

Kızıltepe Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz Tyt (Temel Yeterlilik Testi) ve Ayt (Alan Yeterlilik Testi) kursu açtı.

Kızıltepe Belediyesince, ilçede üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için ücretsiz kurs açıldı.

Belediye bünyesinde hizmet veren Gençlik ve Kültür Merkezinde kursa katılan öğrenciler, Matematik, Türkçe, fizik, kimya, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe ve biyoloji gibi branşlarında verilen kurslardan tüm lise öğrencileri ve mezun öğrenciler faydalanabiliyor.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, gençlere destek olmak için belediye olarak çeşitli alanlarda kurs açmaya devam edeceklerini bildirdi.

Üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik kursu ücretsiz açtıklarını belirten Çam, kurslardan faydalanmak isteyen tüm gençleri Gençlik ve Kültür Merkezine davet etti.

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