Kızıltepe Belediyesinden 'Kahve Bahane' Projesi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Toplum Sağlığı ve Kanser Tarama Merkeziyle vatandaşların sıkıntı ve isteklerini yerinde öğrenip gidermek için 'Kahve bahane' projesi kapsamında mahalle sohbetleri başlattı.



İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın atandığı Kızıltepe Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Toplum Sağlığı ve Kanser Tarama Merkezi (KETEM) ile 'Kahve bahane' projesi kapsamında vatandaşların sıkıntı ve isteklerini kendilerinden dinleyip gidermek için her hafta bir mahallede yapılacak sohbetlerin ilkini Şenyurt Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Belediyemize bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Hanımeli Kadın Merkezi'nde kadınlarımıza, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza yönelik birçok çalışma yürütülüyor. Hanımeli Kadın Merkezi'nde kadınlara yönelik birbirinden farklı kurslar verilmesinin yanında kadınlarımıza ve çocuklarımıza psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri, yaşlılarımız için yaşlı bakım ekibi, sağlık ekibi ve çocuklarımız için kreş yer almaktadır. Tüm bunların yanında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü şimdi de 'Kahve bahane' projesiyle her hafta bir köyde kadınlarımızın, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın ayağına gidecek. Bu sayede dertlerini, sıkıntılarını, şikayetlerini ve isteklerini bizzat kendilerinden öğrenecektir. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Toplum Sağlığı ve Kanser Tarama Merkezi ile bu proje kapsamında mahalle sohbetlerinin ilkini Şenyurt Mahellesi'nde başladı" denildi.



Aralarında psikolog ve vaizeninde bulunduğu 10 kişilik bir ekiple mahalle sohbetlerine katılım sağlandığı belirtilen açıklamada, "Mahalle sohbetlerine Şenyurt'tan başlayan ekibimizin amacı kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik çalışmalar yapmak, onların şikayetlerine ve sıkıntılarına ortak olmak, belediyemizden isteklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmektir. Gideceğimiz köylere; KETEM, yaşlı bakım ekibi, erkekler ve kadınlar için kuaför, mardinmasa/Kızıltepe ekibi, kreş ekibi, diyetisyen, psikolog ve müftülükten vaizimiz olmak üzere on kişilik ekip ile gitmekteyiz. Mardinmasa/Kızıltepe ekibimiz kadınların ve yaşlıların şikayetlerini alırken çocuklarla kreş ekibimiz yakından ilgilenerek güzel vakit geçirmelerini sağladı. Ayrıca kuaför ekibimiz erkek ve kız çocukların saçlarını istedikleri şekilde keserek onları sevindirdi" ifadeleri kullanıldı.



Proje ile belediye ve vatandaşların arasında köprü vazifesi görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kadınların soru sorabileceği kafalarına takılan her noktada yardımcı olmak istiyoruz. Sorunları yerinde tespit edip çözebilmek, ulaşabileceğimiz kadar kadınlarımıza, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza ulaşmak istiyoruz. Kızıltepe'de yaptığımız çalışmaları köylerimizde de görmek istiyoruz. Proje kapsamında ilk olarak Şenyurt'ta yer aldık ve burada ekibimizle birlikte vatandaşlarımızla bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır deyimiyle kahvelerimiz eşliğinde sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. Sağlık ekiplerimiz tansiyon, şeker, kan alma gibi bazı kontrollerde bulundu. Sağlık ve yaşlı bakım ekibimiz Şenyurt'ta vatandaşlarımızın evlerini de ziyaret etmeyi de unutmadı. Ayrıca psikologumuz kadınlarımız ve çocuklarımızla yakından ilgilendi. Toplum Sağlığı diş hekimi tarafından sağlıklı yaşam aracı ile çocuklarımıza diş fırçası ve macunu verilerek diş sağlığının önemi anlatıldı. Yetişkinlerimize adım sayar dağıtarak onları bu şekilde spora yönlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız sağlıkta 10 bin adım, bu şekilde adım sayarlarla birlikte herkes kaç adım attığını görerek eksiklerini tamamlayabilecektir. Her hafta bir köyde devam edecek olan projemizle birlikte birçok hayata dokunmak ve hayatlarına bambaşka bir yön kazandırmak için diyoruz ki belediyeniz sizinle, belediyemiz vatandaşlarımızla". - MARDİN