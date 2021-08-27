Kızıltepe Belediyesi temizlik çalışmasını hummalı bir şekilde sürdürüyor

Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde ilçede temizliğe başlayan ekipler, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkıyor ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

İlçeye hak ettiği hizmetleri sunmak için çalışan ekipler, daha temiz bir Kızıltepe için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen