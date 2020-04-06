Kızıltepe Belediyesi pazarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı
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Kızıltepe, Zabıta, Mardin, Yerel

Kızıltepe Belediyesi pazarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı

Kızıltepe Belediyesi pazarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından, pazarda esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

06.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:52

Kızıltepe Belediyesi pazarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından, pazarda esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı. Zabıta ekipleri ateş ölçümleri yapıp vatandaşların eline dezenfektan sıktıktan sonra pazara girmelerine izin verdi.

Kızıltepe'de uzun bir aranın ardından semt pazarları kurulmaya başlandı. Koçhisar Mahallesinde kurulan pazarda zabıta ekipleri tezgahlar arasını 3 metre mesafeye izin verdi. Pazar giriş ve çıkışlarını denetleyen zabıta ekipleri ilk önce pazarcı esnafın ateş ölçümlerini yaptı, meşke ve eldiven dağıttı. Ardından zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıp ateşlerini ölçüp ellerine dezenfektan sıktı. Ateşi olan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Korona virüs sebebiyle tedbirlerini aldıklarını belirten zabıta memuru Yusuf Bitik, "Sabah tezgahlar arasındaki mesafeyi koruduk. Bütün pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıttık. Pazara giren şahısların ateşlerini ölçeceğiz. Ateşi yüksek olanları 112'ye bildireceğiz. Akşama kadar kontrollerimiz devam edecektir" dedi.

Pazarcı esnafı Faruk Akgün ise "Belediye sabah bize yerleri tarif etti, eldiven ve maskeler dağıtıldı. Her birimizin arası 3 metre. Hijyenimizi bu şekilde sağlıyoruz. Kendimizi korumaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kızıltepe Belediyesi tarafından akşama saatlerine kadar 2 bin adet maskenin dağıtılacağını bildirdi.

Kızıltepe Belediyesi pazarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı

Kaynak: İHA

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Kızıltepe Belediyesi pazarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı
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