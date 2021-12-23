Kızıltepe Belediyesi'nden üniversiteye hazırlık kursları

Kızıltepe Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs düzenledi.

Kızıltepe Belediyesince, gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları açıldı.

Belediye bünyesinde hizmet veren Gençlik ve Kültür Merkezinde kursa katılan öğrenciler, matematik, Türkçe, fizik, kimya, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe ve biyoloji gibi branşlarda eğitim alıyor.

Gençlik ve Kültür Merkezi Sorumlusu Sümeyye Ökmen, gençlerin geleceği için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Ökmen, şöyle konuştu:

"Hedefimiz gençlere güzel bir gelecek sağlamak, onlara umut olmak. 2021 yılın sürecinde üniversiteye 19 öğrenci kazandırdık. Konservatuvara 10 öğrenci girdi. MEB onaylı 21 kursumuz, kütüphanemizde yaklaşık 10 bin kitap var. Bize destek olan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin Çam'a teşekkür ediyorum."

Öğrenciler de sağlanan hizmet için teşekkür etti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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