Kızıltepe Belediyesi çalışanlarına ek zam - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızıltepe Belediyesi çalışanlarına ek zam

AA, Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Kızıltepe Belediyesi çalışanlarına ek zam

Kızıltepe Belediyesince çalışanlara ek zam yapıldığı bildirildi.

Kızıltepe Belediyesince çalışanlara ek zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ek zam ile en düşük maaşın 5 bin 250 lira olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, her zaman çalışanların yanında olduklarını belirtti.

Çam, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde geçen sene ortalama yüzde 30'luk bir zam artışı ile belediyede en düşük maaşı 4 bin 250 lira yapmıştık. Bu seneki görüşmelerimizde de çalışanlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Ocak ayı itibarıyla en düşük maaşımızı 5 bin 250 lira olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı işi yapan çalışanlarımız arasındaki ücret farkını ortadan kaldırabilmek için olabildiğince adaletli davrandığımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Hüseyin Çam, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title