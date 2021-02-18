Kızıltepe Belediyesi 350 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturdu

Kızıltepe Belediye ekipleri 350 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturdu.

İlçede belediyeye ait 33 dönüm alan üzerine kurulu serada çalışan işçiler 350 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi.

Zinya, yıldız çiçeği, çin karanfili, yer minesi ve ateş böceği gibi ilçenin iklimine uygun çiçek tohumları yer aldığı serada, çiçeklerin bakımları ve gübreleme işlemleri titizlikle yapılarak, filizlenen çiçekler, cadde, park, kavşak ve refüjlerini renklendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar