Kızıltepe Belediye Spor Kulübü 200 Gence Spor İmkanı Sağlıyor

Kızıltepe Belediye Spor Kulübü Başkanı Suphi Elçiboğa, 2017-2018 sezonunda 200 gence yaş kategorileri ve çeşitli branşlarda spor yapma imkanı sağladıklarını belirtti.

Kızıltepe Belediye Spor Kulübü bünyesindeki teknik kadronun gözetiminde haftanın 5 günü idman yaparak branşlarındaki liglere hazırlandıklarını açıklayan Elçiboğa, "2017-2018 sezonunda U14 takımımız Mardin bölgesi şampiyonu olarak federasyonun belirleyeceği yer ve tarihte yapılacak olan bölgesel şampiyonada ilimizi temsil etmeye hak kazandı. A takımımız Mardin Amatör Ligi'nde ilk yarıyı 2. olarak tamamlamış olup 2. yarıda şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir. 2018 Şubat ayında U17 ve U19 takımlarımız, mart ayında ise U15 takımımız Mardin Ligine katılacak olup bu liglerde şampiyonlukların en büyük favorisidirler" dedi.

Elçiboğa, "Şimdiye kadar gençlerin önünü açma çalışmaları kapsamında 2017-2018 sezonunda Mardin Büyükşehir Belediyespor'da ve Kırşehir BAL Liginde mücadele eden bir futbol kulübüne birer futbolcu transfer edilmiş olup ayrıca U14 yaş kategorisinde Milli Takıma seçmelerde bir futbolcumuz seçilmiştir. Kulübümüzün eğitmenleri, Futbol Eğitimi yanında aile kavramı, okulun önemi ve anlamı, kötü çevrenin vereceği zararlar hakkında bilinçlendirici çalışmalar yapmaktadırlar. Bu gençlerimizin beslenme ve ulaşım ihtiyaçları karşılanıp, bir kulüp havasından çok aile ortamı yaratılmaktadır. Bu aile ortamını gören gençlerin spora ilgisi ve bağlılığı günden güne artmakta ve kulübümüzün alt yapısına çok sayıda başvuru yapılmaktadır. Bölgemizde altyapıya bu denli önem veren tek spor kulübü olarak ağaç yaşken eğilir prensibi ile çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkeye yararlı sporcular yetiştirme çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - MARDİN