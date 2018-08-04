Kızıltepe Asayiş Büro Ekiplerinden Denetim

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ilçede denetimlerini sürdürüyor. 20 polisin katıldığı denetimlerde 80 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Kızıltepe'de polis ekipleri vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin en işlek alanlarında denetimlerini sürdüren Asayiş Şube ekipleri 80 kişinin kimlik sorgusunu yaptı. Eski Hastane Caddesi'nde 25 aracın denetlendiği çalışmada 20 ekip görev aldı. Polis ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MARDİN