Kızıltan: "Seçim Bitti, Ekonomiye Odaklanalım"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, seçimlerle gelen siyaset gündeminin artık değişmesi gerektiğine işaret ederek, "Gelin artık hep birlikte ekonomiye, üretime, istihdama, ihracata, halkımızın yaşam refahını arttırmaya odaklanalım" dedi.

Kızıltan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin yüksek katılımlı ve sorun yaşanmadan, demokratik bir olgunlukla geçmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Seçimlerle gelen siyaset gündeminin artık yerini gerçek gündem olan ekonomiye, toplumsal uzlaşıya, 2023 ve daha ilerisindeki hedeflere ulaşma çabalarına bırakmasını dilediklerini kaydeden Kızıltan, "Gelin artık hep birlikte ekonomiye, üretime, istihdama, ihracata, halkımızın yaşam refahını arttırmaya odaklanalım. Ülkemizin iş ve aşla gelecek olan refaha ve bunun oluşturduğu toplumsal huzura ihtiyacı var. Ticarete, teknolojiye, bilime ve çağı yakalamamızı sağlayacak olan gerçek gelişmelere odaklanalım. Bizi zayıflatan, ekonomimizi, milletimizin birliğini, refahını, huzurunu, zenginliğini zayıflatan her yapay sorundan uzak duralım. Ülkemizin dertlerini, sorunlarını tespit için kahin olmaya, uzman olmaya gerek yok. Bunları sokaktaki her vatandaşımız biliyor. Özellikle Mersin özelinde kentimizin çözüm bekleyen sorunlarını kentin tüm dinamikleriyle ortaya koyduk, başkanlarla paylaştık. Artık, kolları sıvama ve yeni bir enerjiyle, yeni seçilen yerel yönetimlerin yeni kan değişimleriyle, bu yenilenmenin sonunda umut ettiğimiz dinamik katkılarla sorunlarımızı çözme zamanıdır" diye konuştu.

Mersin iş dünyası olarak, önce Mersin olmak üzere, bölgeye ve ülkeye değer katmaya, üretmeye, iş ve AŞ vermeye, ülkenin zenginliği olmaya devam edeceklerini ve bunun için de canla başla çalışacaklarını vurgulayan Kızıltan, "Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere, seçilen her başkanımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Mersin merkez ve diğer tüm ilçelerinde seçilen tüm başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı gönülden kutluyorum. Seçim sonuçlarının Mersin'e ve ülkemize yararlar getirmesini diliyor, ülkemizin demokrasi kültürüne katkı koyan herkesi kutluyorum. Yeter ki, demokrasi ve millet iradesine saygı duyalım ve bunu koruyalım. Demokraside kaybeden olmaz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA