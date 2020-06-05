HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kızıltan: "MTSO'nun yoğun çabası sonuç verdi, sınır kapıları açıldı"

19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması, Mersin iş dünyasını sevindirdi.

Kızıltan:
05.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:25

19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması, Mersin iş dünyasını sevindirdi. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "Çok mücadele verdik, çok uğraştık. Neticede kapılar açıldı ve sorun çözüldü. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, dün tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan İran ve Irak gümrük kapılarının yeniden yük taşımacılığına açıldığını duyurması Mersin'de sevinçle karşılandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, İran ve Irak sınır kapılarının yeniden uluslararası yük taşımacılığına açılmasını İHA muhabirine değerlendirdi.

"İş dünyasının pandemi önlemleriyle ilgili öneri ve taleplerini rapor halinde hükümete sunduk"

Covid-19 ilk ortaya çıktığında dünyada bir kaos olduğunu ve Türkiye dahil birçok ülkenin sınır kapılarını kapattığını anımsatan Kızıltan, ancak Türkiye'de ilk andan itibaren iş dünyasının çok koordineli bir şekilde çalışarak, hem hükümetin hem iş dünyasının önünü açacak tespit ve öneri raporu hazırladığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ülke genelindeki tüm oda ve borsalardan bölgeleriyle ilgili çalışma yapmalarını istediğini anlatan Kızıltan, "Biz, bölgemizin ticari alanları, tarım, sanayi, ihracat gibi her konuda çalışma yaparak bir rapor hazırladık. Bu raporu TOBB'a sunduk. Tüm odalar da raporlarını sundular. Bu raporlar da TOBB tarafından bir araya getirilerek, hükümete iş dünyasının pandemiye karşı alınacak önlemlerle ilgili öneri ve talepleri olarak bir rapor halinde sunuldu" diye konuştu.

"Tampon bölge önerimiz kabul gördü ve Irak kapıları açıldı"

Mersin'in bir ihracat ve ithalat kenti olduğuna dikkat çeken Kızıltan, pandemi nedeniyle sınır kapılarının karşılıklı kapatıldığına, ancak bir yandan da ticaretin ve ihracatın sürmesi gerektiğine işaret etti. Pandemi sürecinde, özellikle başta muz olmak üzere, bozulabilecek meyve ve sebze gibi ürünlerin bir an önce sevk edilmesi gerektiğini vurgulayan Kızıltan, bu noktada da rapor hazırlayarak sunduklarını dile getirdi. Kızıltan, "TOBB ile Ticaret Bakanlığı arasında bu konuda hummalı görüşmelerden sonra çözüm önerisi de sunduk. 'Tampon bölgeler kurulsun. Mersin'den giden araçlar tampon bölgeye bırakılsın, şoför geri gelsin. Karşı tarafın şoförü kamyon, tırı ya da konteyneri tampon bölgeden alsın' dedik. Bunun üzerinde mutabık kalındı ve ilk olarak Irak kapıları açıldı. Böylece Irak ile ticaret aksamadan devam etti" ifadelerini kullandı.

"Muzlar limandan çıkamadı"

Ancak, İran'da pandeminin vahim olması nedeniyle kapıların kapanmasının, özellikle muzda transit ihracat yapan firmaları çok zor durumda bıraktığını söyleyen Kızıltan, bu firmaların bir anda Mersin Limanından koyteynerlerini çıkaramaz duruma geldiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Gemilerle Güney Amerika'dan muzlar gelmiş, Mersin Limanında soğuk hava sistemli konteynerlere yüklenmiş, fakat İran kapıları kapandığı için gümrük bunlara çıkış vermedi. Konteynerler, mart ayından itibaren limanda çok fazla birikti ve şişmeye başladı. İhracatçımızın uyarmasıyla biz hemen devreye girdik ve TOBB nezdinde bu durumun bakanlık tarafından farkına varılmasını sağladık. Yoğun çabalarımız sonucu hem muzlar hem de diğer birçok ürünün liman dışındaki antrepolara çıkarılmasına olanak sağlandı."

"Çok mücadele verdik, çok uğraştık. Neticede kapılar açıldı"

"Biz, İran kapılarının açılması ve transit muz ihracatının sürdürülebilmesi için çok mücadele verdik" diyen Kızıltan, pandemi öncesinde muzlar Iğdır Dilucu Gümrük Kapısından Nahçivan'a götürülüp, oradaki serbest bölgeden İran ya da Türki Cumhuriyetlere sevk edilirken, bir yanlış anlama nedeniyle o sınırın kapatıldığını anımsattı. Muzun, Van Kapıköy Sınır kapısından tren vagonlarıyla gönderilmesine karar verildiğini kaydeden Kızıltan, "Ama tren vagonları yeterli olmayınca büyük bir aksaklık oldu ve ne yazık ki muzlar çürüdü. Çok uğraştık bu konuda. Ticaret Bakanı Pekcan ile video konferans yaptık, gümrük yetkilileri ve sınır kapılarındaki görevlilerle konuştuk. O kadar büyük bir markaj ve kulis yaptı ki, neticede kapılar açıldı. O kadar zarar oldu ama ihracatçı artık bunu fedakarlıkla sineye çekiyor" dedi.

"Gürbulak açılmasaydı Türkiye önemli bir transit ihracat gelirinden mahrum kalacaktı"

Kapıların kapanmasıyla özellikle İran ile yapılan çalışmalarda pazar kaybının ve ticaretin başka yöne kaymasının en önemli tehlike olarak ortaya çıktığına da dikkat çeken Kızıltan, şunları söyledi:

"İranlı ithalatçı Türk firmalarıyla anlaşarak muz getiriyor. Bizler siparişleri İran'a aktaramayınca İranlılar başka yollar aramaya başladılar ve direkt Güney Amerika'dan firmalarla temasa geçip Umm Kasr Limanına çevirdiler ticareti. İş kaybı, pazar kaybı oldu. Eğer Gürbulak açılmasıydı bu ticaret tamamen oraya kayacaktı ve Türkiye önemli bir transit ihracat gelirinden mahrum kalacaktı. Uzun uğraşlarımız sonucunda geç oldu ama kapılar açıldı ve sorun çözüldü. İran ile iş yapan transit ihracatçımız da sevindi. Muz sadece bir örnekti, diğer ürün kalemlerini de düşünürsek, kapıların açılması iş dünyası ve ihracatçı adına sevindirici oldu. Teşekkür ediyoruz." - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Ekonomi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Ekonomi
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Ekonomi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Ekonomi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Adnan Menderes Hasan Polatkan Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Kızıltan: "MTSO'nun yoğun çabası sonuç verdi, sınır kapıları açıldı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:25:44. #1.14#
title