Kızıltan, Kurdaki Hareketliliği Değerlendirdi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, iş dünyasının, döviz kurlarındaki artış sebebiyle panik yapmaması gerektiğini belirterek, "Alınan kararlar sükunetle desteklenmeli. Konu siyasi olarak düşünülmemeli, ortak akılla önlemler alınmalı" dedi.

Döviz kurundaki dalgalanmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kızıltan, dün 5.90 ile zirveyi gören dolar kuru artışı için Merkez Bankası'nın gerekli önlemi aldığını ve bu önlemin anında doların 5.60 seviyesine düşmesine sebep olduğunu söyledi. Dolardaki dalgalanmaların sürebileceğini aktaran Kızıltan, "İş dünyasında panik olmamalı. Alınan kararlar sükunetle desteklenmeli. Konu siyasi olarak düşünülmemeli. Hükumete yapılan eleştirileri, verilen önerileri siyasi algılamamalı, ortak akılla önlemler alınıp ileriye yönelik önlemler yumağı oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

"Mersin TOBB'da güçlü temsil ediliyor"

Mersin'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki görevleri hakkında da bilgi veren Kızıltan, TOBB Genel Kurulunda kendisinin Genel İdare Kurulu üyeliği ile Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı görevine seçildiğini kaydetti. Mersin'den birçok kişinin TOBB'da görev aldığını belirten Kızıltan, dayanışma ve birlikte hareket etmenin ilk etkisini TOBB çatısı altında gösterdiğini, bu sayede TOBB'da güçlü temsil edilme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Ankara'daki çalışmaları tamamlamalarının ardından hızla Mersin'deki çalışmalara başladıklarını anlatan Kızıltan, yine kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını, stratejilerini belirlerken birlikte hareket etmeye özen gösterdiklerini aktardı.

"Birlik içerisinde çalışacağız"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise her alanda olduğu gibi önümüzdeki dönemde basınla da birlik, beraberlik ve uyum içinde güzel çalışmalara imza atmak istediklerini söyleyerek, "Yapılan her eleştiriye açığız. Yeter ki doğru ve bizi düzelten eleştiriler olsun. Çok heyecanlı yeni bir ekip iş başında. Bu ekibin heyecanını kırmamalısınız. Mersin kalkınırsa hep birlikte büyür, mutlu oluruz. Başka Mersin yok. Birlikte güzel bir 4 yıl geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN