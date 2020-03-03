Kızıltan: Katil rejime karşı ordumuzun yanındayız
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, İdlib'te görevli Türk Askeri konvoyuna hava saldırısı gerçekleştirerek 34 askeri şehit eden Suriye rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek verdi.
03.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:42
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, İdlib'te görevli Türk Askeri konvoyuna hava saldırısı gerçekleştirerek 34 askeri şehit eden Suriye rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek verdi.
Kaynak: Dunya.com