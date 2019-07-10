Kızıltan'dan Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Çukurova'nın bir ekonomik bölge olması için kalkınma planı yapılması konusunda Adana, Hatay ve hinterlanttaki diğer illere çağrıda bulundu. Kızıltan, "Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı yapmamız lazım. Bunu başarırsak Çukurova'yı dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirebiliriz" dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, Mersin ve Türkiye gündemine ilişkin açıklamalar yaparak, odanın son dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tüccar Kulübünde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda gazeteci katıldı.

"Hinterlandımızdaki diğer illerle diyaloğumuzu geliştirmek için yeni bir atılım başlattık"

Türkiye'nin gündeminin sürekli değiştiğini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Kızıltan, Türkiye'de hem iş hayatında hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel hayatta çok hararetli bir yaşam olduğunu vurguladı. MTSO'nun da Türkiye'nin ve Mersin'in bir parçası olduğunu dile getiren Kızıltan, bu çerçevede birçok çalışma yürüttüklerini söyledi. Birçok konuda aşama kaydettiklerini ifade eden Kızıltan, Mersin hinterlandındaki diğer illerle diyaloğu geliştirmek, ekonomik ve ticari olarak ilişkileri arttırmak için yeni bir atılım başlattıklarının altını çizdi. Bu çerçevede, Şanlıurfa'yı ziyaret ederek çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Kızıltan, iş dünyası ile diyaloğu geliştirme fırsatı bulduklarını ve kardeş oda olduklarını söyledi.

Ziyaretin ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının da kardeş oda olmak için talepte bulunduğunu kaydeden Kızıltan, "Mersin'e geldiler, onlarla da kardeş olduk. Arkadan Adıyaman'dan da talep geldi. 'Kardeş oda olmakta ne var' diyebilirsiniz ama insanlardaki düşünce değişiminin ortaya çıktığını görüyoruz. Demek ki, Türkiye'de herkes el ele işbirliğiyle kalkınmak istiyor. Mersin olarak biz tek başımıza bir şey yapmaya kalktığımızda sadece kendi gücümüz, kendi kaynaklarımızla bir yere kadar gelebiliyoruz ama hinterlandımızdaki diğer illerin de gücünü birleştirip birlikte kalkınırsak tüm bölgeyi kalkındırmış oluruz. Bu anlamda kardeş oda olmak önemli" diye konuştu.

"Mersin'i dışarıda da takip ediyorlar"

Son dönemde yurt dışında kurdukları ilişkilere de değinen Kızıltan, aldıkları davet üzerine Mısır'a gittiğini aktaran Kızıltan, Akdeniz'deki ülkelerin ticaret odaları başkanları ile bir araya geldiklerini, Mersin'in dışarıda da takip edildiğini gördüklerini belirtti.

TISİAD'ın organizasyonu ile Kuzey Irak'ı da ziyaret ettiklerini anlatan Kızıltan, "Mersin olarak Kuzey Irak'ı salladık. Kuzey Irak'ta çok popüler olduk. Yoğun bir ilgi vardı. Çok üst düzey bir karşılama oldu. Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi Türkiye'ye karşı o kadar sıcak ki, en üst düzeydeki yetkiliden vatandaşa kadar kiminle görüştüysek 'Bizim yüzümüz Türkiye'ye dönük, Türkiye'nin yüzü de batıya dönük. Biz Türkiye gibi çağdaş bir yaşama sahip olmak istiyoruz, onun için biz kendimizi Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz' diyorlar. Çok güzel ilişkilerimiz oldu. Irak'ta ekonomik sıkıntı var ama önümüzdeki günlerde yeni kabinenin açıklanması ile yatırımlar yeniden başlayacak. Mersin için iyi bir pazar ve oradaki Mersinli iş adamlarımız da büyük yatırımlara yeniden başlayacaklar. 'Türkiye olarak önemli tecrübelere sahibiz; size destek oluruz, birlikte kalkınırız' mesajı verdik" ifadelerini kullandı.

TOBB'un programı kapsamında hafta sonunda da Kıbrıs'a gittikleri bilgisini veren Kızıltan, şunları söyledi: "Kıbrıs, Türkiye için stratejik anlamda önemli bir yer. Ayrıca bizim bir parçamız olan bir halk yaşıyor orada. Büyük desteğe ihtiyaçları var. Tabi ki destek vereceğiz. Şimdi o bölgede doğalgaz arama çalışmaları ile sıcak bir hareketlilik var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e sahip olması, bunun için de güçlü bir KKTC'nin olması lazım. KKTC, dünya tarafından tecrit edilmiş bir ülke. Ticareti serbestçe yapamıyorlar. Mersin onların çıkış kapısı. Yatırıma ihtiyaçları var."

"Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi inşaatı için projeler hazır. Kısa sürede inşaat başlayacak"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile birlikte yürüttükleri Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi projesinde gelinen son durumla ilgili bilgiler veren Kızıltan, Model Fabrikanın, başta KOBİ'ler olmak üzere katma değeri yüksek ürünler üretebilme ve uluslararası seviyede rekabet edebilme kabiliyetine ulaşmaları için kurulan bir tesis olduğunu dile getirdi. Kızıltan, "Sanayi tesislerinde çalışan mühendis ve üst düzey yöneticilerin dijital dönüşüme uyumları sağlanacak ve üretim tekniklerini model fabrikada deneme suretiyle verimliliğin arttırılması sağlanacak. Üretim tesisinin verimliliği yüzde 40-50'ye iyileştirilmeye kavuşacak. Ayrıca, OSB'de KOBİ Tasarım ve Danışma Merkezi kuruluyor. Burada da KOBİ'lere dış ticaretten üretimde iyileştirmeye, verimlilik artışından yeni ürünler tasarlamaya kadar her türlü danışmanlık hizmeti ve destekler verilecek. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi inşaatı için projeler hazır. Kısa sürede inşaat başlayacak ve kısa sürede faaliyete geçecek" dedi.

"Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı yapmamız lazım"

Artık Türkiye'de Marmara dışında yeni ekonomik bölgelerin oluşturulması gerektiğini, bunu yaklaşık bir ay önce katıldığı İSO Meclisinde de dile getirdiğini vurgulayan Kızıltan, bu çerçevede Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı yapılmasının en büyük hayali olduğunu söyledi. Çukurova Bölgesinin, Marmara'nın daha üstünde olabilecek bir bölge olduğuna dikkat çeken Kızıltan, şöyle devam etti:

"MTSO olarak, Çukurova'nın bir ekonomik bölge olması konusunda kamuoyunu sürekli bilgilendiriyoruz. Benim bir düşüncem var ama Adanalıları, Hataylıları artık ikna etmemiz lazım, hepsi sıcak bakıyor ama masaya oturup işi bitirmek lazım. Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı yapmamız lazım. Her şeyimizi planlayıp Çukurova'yı ona göre yönlendirmeliyiz. Ne tür sanayiler kurulacak, nerede, hangi bölgelerde tarım ürünleri üretilecek? Lojistik konusunda limanımız var ama belki birkaç liman daha yapılması lazım bölgede. Bu konuda bir plan yaparsak süratle Çukurova'yı kalkındırırız. Diyoruz ki, 'bir otomobil fabrikası gelsin burada yatırım yapsın'. Dışarıdan bir heyet geliyor, 'bunlarla konuşalım da burada yatırım yapsınlar' diyoruz. Biz önlerine bir plan koymalıyız. 'Çukurova'nın röntgeni bu, buralarda şu yatırımı yaptığınızda şöyle avantajınız olur' gibi somut veriler sunabilmeliyiz. Planlarımızı yapmalıyız. Bunu sadece MTSO planlarsa belki eksik kalır. Adana, Mersin, Hatay ve hinterlandındaki illerin potansiyeline göre bir kalkınma planı yapılmalı. Henüz hayata geçiremedik ama yönetimimin en büyük hayallerinden birisi bu. Bunu başarırsak Çukurova'yı dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirebiliriz."

"Deniz imar planı önemli bir çalışma olacak"

Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün çok önemli çalışmalar yaptığına da işaret eden Kızıltan, AB'den aldıkları destekle Karadeniz'de araştırmalar yapan enstitünün, şimdi bu projenin daha büyüğünü Mersin'de, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirmek istediğini aktardı. Kızıltan, "Nasıl biz karada imar planı yapıyoruz, sanayi, ticaret, konut alanlarını belirliyoruz; deniz için de ne gibi yatırım yapılabilir, deniz yatırım alanları belirlenebilir çerçevesinde deniz imar planı çıkaracaklar. 'Bu bölgede liman yapılabilir, bu bölgede balık çiftlikleri olabilir, şurada doğalgaz araştırmaları yapılabilir' diye bir çalışma yapacaklar. Biz de destek veriyoruz. Çukurova Kalkınma Ajansı ile de destek almak için yarın görüşecekler. Artık denizlerimizi de etkin kullanmamız lazım. Bu yönden önemli bir çalışma olacak" diye konuştu.

"Otomotiv yatırımı için gerekli girişimleri başlattık"

Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırıma ve Mersin'in bu yöndeki talebine de değinen Kızıltan, yaptıkları araştırmada Mersin'in adının geçmediğini kaydederek, "Devlet tarafından Manisa önerilmiş. Mersin kamuoyu devreye girdi ve biz de gerekli girişimlerin yapılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Mersin'de yer hazır. Yan sanayi de var Mersin'de ve geliştirilmesi de çok kolay. Mersin-Adana olarak ele alırsak otomotiv konusunda deneyimi olan bir kent. Türkiye'de zamanında ilk kamyon üretilen yer Mersin. Adana'da da benzeri yatırımlar vardı. Adana'da üniversitede otomotiv kürsüsü bile var. Çok büyük avantajlar var. Biz bu avantajlarımızı ilettik. İşin daha da ciddi olması için Volkswagen'in Türkiye'deki en yetkili kişisi ile bir görüşme planlıyoruz, randevu aldığımız takdirde gidip konuşacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA