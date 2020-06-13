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Kızıltan'dan Ali Ekspress'e 'Mersin Ofisinizi MTSO bünyesinde' açın çağrısı

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, merkezi Çin'de bulunan Ali Ekspress'e Mersin Ofisi'ni MTSO bünyesinde açmaları çağrısı yaptı.

Kızıltan'dan Ali Ekspress'e 'Mersin Ofisinizi MTSO bünyesinde' açın çağrısı
13.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:28

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, merkezi Çin'de bulunan Ali Ekspress'e Mersin Ofisi'ni MTSO bünyesinde açmaları çağrısı yaptı. Davete olumlu yanıt veren Ali Express Türkiye ve Mena Bölge Müdürü Yaman Alpata, eylül ayında Mersin'e gelmek istediklerini belirterek, "Ofis sizden personel bizden Mersin'de hep birlikte kalkınma hamlesi başlatalım" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezince kurulan ve 21 kuruluştan oluşan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu tarafından Covid-19 sonrası iş hayatına adaptasyon, yeni dönem iş süreçleri, yeni fırsatlar, e ticaret, dijitalleşme, insan kaynakları uygulamaları, sosyal güvenlik uygulamaları ve teşvikler konularında düzenlenen Akademik ve Profesyonel Buluşmalar adlı online seminere katıldı.

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz moderatörlüğünde düzenlenen seminerin konuşmacısı Ali Express Türkiye ve Mena Bölge Müdürü Yaman Alpata oldu.

Kızıltan, Ali Ekspress'i Mersin'de yatırıma davet etti

Seminerde MTSO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ayhan Kızıltan, Ali Ekspress'i Mersin'e şube açmaya davet etti. MTSO olarak KOBİ Danışma ve Endüstriyel Tasarım Merkezi projesi üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Kızıltan, "Mersin çok büyük bir potansiyele sahip. Birlikte bu potansiyeli patlatacağımızı düşünüyorum. Mersin'in potansiyeli yanında imkanları da çok yüksek. Sizin bu bölgede ofis açmayla ilgili düşünceniz olduğunu biliyorum. Bunu duyduğumda yerimizin hazır olduğunu söyledim. Odamızın KOBİ Danışma ve Endüstriyel Tasarım Merkezi Projesi var. İnşaat kısmını başlattık. Dijitalleşmeden e-ticarete, tasarımdan KOBİ danışmanlığına kadar insanları ticarette yönlendirmek için her türlü birim bu merkezde olacak. Bu konuları konuşmak üzere sizi en kısa sürede Mersin'e bekliyoruz" dedi.

Kızıltan'ın daveti üzerine Alpata, eylül-ekim aylarında Mersin'e geleceklerini belirterek, "Yer sizden personel bizden. Önümüzdeki süreçte Mersin'de hep birlikte bir kalkınma hareketi başlatacağız" diye konuştu.

"Lojistik gücü artırmazsak e-ticarette yakalanan hızı sürdüremeyiz"

Seminerdeki sunumuna Ali Express'in kuruluş öyküsünü anlatarak başlayan Yaman Alpata, lojistik gücün e-ticaretin başarısında taşıdığı öneme dikkat çekti. Covid-19 ile birlikte yükselişe geçen e-ticarete değinen Alpata, bu dönemde değişen talepleri ve bundan sonra neler yapılması gerektiğini şöyle özetledi:

"Öncelikle giyim ve ayakkabı gibi dışarıya yönelik ihtiyaçları içeren alımlar bu dönemde azaldı ama eve yönelik tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle evsel ihtiyaçlara yönelik alışverişler arttı. Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada böyle oldu. Dijitalleşme bir süreç. Bu süreç pandemi sonrası bir anda hızlandı. Ama unutulmaması gereken bir nokta da var ki, şu anda dijitale alışan gencinden yaşlısına herkes acaba bundan sonra eskiye mi dönecek yoksa gerçekten dijitalleşme içinde kalıp tüm ihtiyaçlarını internetten almaya devam mı edecek? Maalesef talebin bir anda yükseldiği dönemde Türkiye'nin de dünyanın diğer ülkelerinde de lojistik altyapıları çok iyi sınavlar veremedi. Tüm dünyada dijitalleşmedeki artışı dengeleyecek bir lojistik altyapı yok. Bunun kurulması lazım. Yoksa müşteriler çok memnun olmaz ve internette kalıcı olmaz."

"E-ticarette piyasa araştırması önemli"

E-ticarete yeni başlayacak firmalara tavsiyelerde de bulunan Alpata, "Satıcılarımızın yüzde 99'u KOBİ. Dolayısıyla ben KOBİ'yim yapamam diye düşünmemek lazım. Firmamızın cirosunun da yüzde 70'i KOBİ'lerden geliyor. Tabi büyük markalar da var, Anadolu'dan firmalar da var. Önemli bir kısmı da bu kanal üzerinden al-sat yapıyor. Önce ürün araştırıyor. Türkiye'deki lokal pazar yerlerinde ya da etraflarındaki üreticilerden ürün araştırıyor. Ardından Ali Ekspress'te bu ürünün rekabetçi olup olamayacağına bakıyor ve genelde bu çalışmayı yapanlar da başarılı oluyor. Kısaca piyasa araştırması önemli. Bu fırsatları bizim eğitimlerimizle de birleştirerek başarıya ulaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yurt içi ve yurt dışı denge iyi kurulmalı"

Pandemi ile birlikte tüm dünyanın fakirleştiğini ve alım gücünün düştüğünü vurgulayan Alpata, şirketlere şu önerilerde bulundu:

"Hepimiz fakirleştik ve önümüzdeki dönem daha iyiye gitmeyecek. Tüm dünyada böyle. Türkiye süreci birçok ülkeye göre daha iyi yönetti ama bu her şey çok iyiye gidecek anlamına gelmiyor. Çünkü tüketicinin satın alma gücü düştü. Bu dönemde e-ticaret ciddi bir çıkış yakaladı ama şimdilerde satışlarda yine düşüşler başladı. Bu süreci sorunsuz atatabilmek için yeni müşteri bulmak önemli. Alım gücü düştüyse eski müşterinizle devam edemezsiniz. Onun alımları size yetmez. Yeni müşteri de yurt dışında. Bu nedenle önerilerimi şöyle sıralayabilirim; yurt içi ve yurt dışı müşterilerinizi dengeleyin, TL ve dolar gelirlerinizi dengeleyin, kısa ve uzun vadeli alacaklarınızı dengeleyin. Bu dengeyi yönetebilen şirketler önümüzdeki 6 ayı daha az zararla atlatacaktır."

Çukurova'ya da değinen Alpata, "Çukurova'nın ciddi bir üretim gücü var. Mevcut durumda toplam satıcılarımızın yüzde 15'i Çukurova bölgesinde. Bu rakam bize bu bölgede hala büyük bir potansiyelin olduğunu, gidilecek daha çok yol bulunduğunu gösteriyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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