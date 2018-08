Kızılıtepe İzmit Dostluk Parkı açıldı

MARDİN - İzmit Belediyesi tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan Kızıltepe İzmit Dostluk Parkı düzenlenen törenle açıldı.

İzmit Belediyesi tarafından Kızıltepe TOKİ Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kızıltepe İzmit Dostluk Parkı açıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş açılış kurdelesini birlikte kesti. Park alanı içerisinde 320 metre yürüyüş yolu, 320 metre bisiklet yolu, toplam 280 metrekare 2 adet oyun alanı, 100 metrekare kondisyon alanı, 630 metrekare piknik alanı ve pergolalı açık dinlenme alanları bulunuyor. Aynı zamanda yeşil alanlara süs eriği, oya ve akasya ağacı dikildi.

İzmit Belediyesin her zaman yanlarında gördüğünü belirten Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Hem Mardin Büyükşehir Belediyemize hem de Kızıltepe Belediyemize ve diğer ilçe belediyemize yapmış oldukları yardımlar devam ediyor. Bugün de yapmış oldukları yatırımların açılışına katıldılar" dedi.

"İzmit demek Kızıltepe demek"

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan Kızıltepe'ye büyük bir mutluluk ve heyecanla geldiklerini söyledi. Doğan, "Biz her buraya gelişimizde Mardin ve Kızıltepe'yi daha güzel görmeye başladık. İzmit'ten Kızıltepe'ye selamlar getirdik. İzmit demek Kızıltepe demek. Kızıltepe demek İzmit demek. Kocaeli demek Mardin demek. Biz hep birlikte mutlu olabiliriz. Çok güzel ve heyecan dolu bir birliktelik yaşıyoruz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türk milletiyiz" diye konuştu.