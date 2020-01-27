Kızılırmak ve bazı göller buz tuttu - SİVAS
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Kızılırmak ve bazı göller buz tuttu - SİVAS

Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

27.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:25
Kızılırmak ve bazı göller buz tuttu - SİVAS

'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bazı göller buz tuttu.

Türkiye'nin en uzun nehri 'ın bazı bölümleri de buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan 'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğri Köprü ve mevkisinde bazı kısımlar buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşmesi dikkati çekti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti de soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Bazı vatandaşlar donan gölün üzerinde yürüdü.

Hafik ilçesindeki Hafik Gölü ile Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü de soğuk havanın etkisiyle dondu.

Kaynak: AA

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: Kızılırmak ve bazı göller buz tuttu - SİVAS
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