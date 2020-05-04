Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor

Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor
04.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:50

Kırıkkale'de Kızılırmak üzerinde 444 bin metrekare alana kurulacak Millet Bahçesinin 13 Mayıs'ta yapılacak ihalesinin ardından yapım aşamasına geçilecek.

Kırıkkale'de Kızılırmak üzerinde 444 bin metrekare alana kurulacak Millet Bahçesinin 13 Mayıs'ta yapılacak ihalesinin ardından yapım aşamasına geçilecek.

Hem Kırıkkale'nin hem de çevre illerin sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandıracak Millet Bahçesinin ihaleye çıkış tarihi müjdesini Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı verdi. Kırıkkale Celal Bayar Parkına entegre edilmesi için TOKİ Başkanlığınca Kırıkkale Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi adı altında ihalenin 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağını söyleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, projenin kente hayırlı uğurlu olmasını diledi. Millet Bahçesinin yapılacağı Celal Bayar Parkında incelemelerde bulunan Başkan Saygılı, projenin tamamlanmasıyla Kırıkkale'de kişi başı yeşil alanın kat ve kat artacağını vurguladı.

"Her yaş grubuna hitap edecek"

Millet Bahçesinin içerisinde, millet kıraathanesi, kafeterya, restoran, konuk evi, amfi tiyatro, izci kampı, mesire alanı, çim aktivite alanları, bisiklet parkuru, koşu parkuru, yürüyüş yolları bulunacağını söyleyen Başkan Saygılı sporseverlerin de unutulmadığını belirtti. Başkan Saygılı, projede 2 tenis kortu, 4 basketbol sahası, 650 metrekare açık hava egzersiz alanı ile çocuklar için 2 bin 600 metrekare çocuk oyun alanının bulunacağını belirtti. Bu alanlar ile başlı başına ilgi odağı olacağını söyleyen Başkan Saygılı, Millet Bahçesine ek olarak yapmayı planladıkları macera parkı, aquapark, ata sporları merkezi gibi alanlarla, Kırıkkale'nin İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacağına inandıklarının altını çizdi.

"Kızılırmak'a değer katacak"

Türkiye'deki diğer Millet Bahçelerinden farklı olarak Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesinin 7'den 70'e her yaş gurubuna hitap edeceğini söyleyen Saygılı, "Millet Bahçesine gelen herkes kendi ilgi alanı ile ilgili bir aktivite mutlaka bulacak. Çocuklarımız doğayla iç içe hazırlanan oyun alanlarında, bisiklet yollarında gönüllerince eğelenecekler. Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi, Kızılırmak'ın güzelliğinin yanı sıra yeşil ile iç içe olacak olmasından dolayı buraya gelen hemşehrilerimiz gönüllerince eğlenecekler" dedi.

"Şehir ekonomisine katkı sağlayacak"

Kırıkkale'nin sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandıracağına inandıkları Millet Bahçesinin, şehre günübirlik turist çekeceğine bunun da şehir ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Saygılı "Gerek Kırıkkaleli hemşehrilerimizin gerekse yanı başımızdaki Ankara gibi büyük bir metropolde yaşayan, şehir temposundan uzaklaşmak isteyen ailelerin, arkadaş topluluklarının birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önereceği bir yer olacak. Bir tarafta Kızılırmak, diğer tarafta yeşilin her tonu, bol oksijenli ortam Kırıkkale'ye yeni bir renk katacak" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'yi heyecanlandıran projenin detayları

Millet Bahçesi 3 bölümden oluşacak ve her bölümün kendi içinde ayrı ayrı fonksiyonları bulunacak. İlk bölge ve Celal Bayar Parkında gezi ve piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, permakültür alanı, mini hayvanat bahçesi, bitki gösteri alanı, çim aktivite alanları ve meydanlar, izci kampı, millet kıraathanesi, başkanlık konuk evi, sanat evi, çocuk oyun alanları, spor alanları, idari binalar, mescit, restoran yer alacak. İkinci bölgede de daha önce lunaparkın olduğu alan ayrı ayrı giriş-çıkış ve oto park alanının yanı sıra buraya pazar alanı ve spor tesisleri inşa edilebilecek. Mesire alanlarının bulunacağı üçüncü bölgeye ise Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Millet Bahçesinin cazibesini artırabilmek için ata sporları merkezi, su parkı ve macera parkı yapmayı planlıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Haberler
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Pınar Altuğ Gülşen Yüksel
Spor Selçuk İnan Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Kızılırmak üzerine kurulacak Millet Bahçesi gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:23:33. #1.14#
title